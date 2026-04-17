Когда начал следить за питанием, этот ПП-пудинг стал моим спасением — готовлю ленивый и полезный десерт

Изысканный десерт не обязан быть сложным. Этот пудинг доказывает: натуральная сладость бананов и фиников, дополненная хрустом орехов и бархатным шоколадным соусом, создает безупречную гармонию вкуса без лишних усилий.

Что понадобится

150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 г фиников, 50 г грецких орехов, 2 банана (250 г), 100 г сливочного масла, 80 г сахара, 2 яйца, масло для смазывания. Для соуса: 150 мл сливок 33%, 100 г белого шоколада. Ягоды для подачи.

Как я готовлю

Муку с разрыхлителем смешиваю с маслом в крошку. Добавляю сахар, яйца, банановое пюре, нарезанные финики и орехи. Перемешиваю. Раскладываю по смазанным формам на 2/3.

Выпекаю при 180 °C 20–25 минут. Остужаю. Для соуса сливки подогреваю, добавляю шоколад, размешиваю до гладкости. Поливаю пудинги, украшаю ягодами.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.