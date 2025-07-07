Когда лень готовить, спасаюсь этой вкуснотой: быстрый оджахури по-грузински

Оджахури — идеальное блюдо, когда нет времени на долгую готовку. Картофель с мясом, ароматные специи и сочные овощи. Просто, сытно и очень вкусно.
Ингредиенты:
- мясо — 500 г;
- картофель — 1 кг;
- лук — 2 шт.;
- перец сладкий — 2 шт.;
- кинза — пучок;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль, перец — по вкусу;
- хмели-сунели — 1 ч. л.;
- чили перец — щепотка.
Приготовление:
- Мясо нарезать кубиками, обжарить.
- Добавить лук, затем картофель.
- Через 10 минут положить перец.
- Посыпать специями, тушить под крышкой.
- Добавить чеснок и кинзу перед подачей.
Ароматное, сытное и простое — такое блюдо спасет любой ужин!
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