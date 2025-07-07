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07 июля 2025 в 15:06

Когда лень готовить, спасаюсь этой вкуснотой: быстрый оджахури по-грузински

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оджахури — идеальное блюдо, когда нет времени на долгую готовку. Картофель с мясом, ароматные специи и сочные овощи. Просто, сытно и очень вкусно.

Ингредиенты:

  • мясо — 500 г;
  • картофель — 1 кг;
  • лук — 2 шт.;
  • перец сладкий — 2 шт.;
  • кинза — пучок;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль, перец — по вкусу;
  • хмели-сунели — 1 ч. л.;
  • чили перец — щепотка.

Приготовление:

  1. Мясо нарезать кубиками, обжарить.
  2. Добавить лук, затем картофель.
  3. Через 10 минут положить перец.
  4. Посыпать специями, тушить под крышкой.
  5. Добавить чеснок и кинзу перед подачей.

Ароматное, сытное и простое — такое блюдо спасет любой ужин!

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
мясо
картофель
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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