Когда лень готовить, спасаюсь этой вкуснотой: быстрый оджахури по-грузински

Когда лень готовить, спасаюсь этой вкуснотой: быстрый оджахури по-грузински

Оджахури — идеальное блюдо, когда нет времени на долгую готовку. Картофель с мясом, ароматные специи и сочные овощи. Просто, сытно и очень вкусно.

Ингредиенты:

мясо — 500 г;

картофель — 1 кг;

лук — 2 шт.;

перец сладкий — 2 шт.;

кинза — пучок;

чеснок — 3 зубчика;

соль, перец — по вкусу;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

чили перец — щепотка.

Приготовление:

Мясо нарезать кубиками, обжарить. Добавить лук, затем картофель. Через 10 минут положить перец. Посыпать специями, тушить под крышкой. Добавить чеснок и кинзу перед подачей.

Ароматное, сытное и простое — такое блюдо спасет любой ужин!

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