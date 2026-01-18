Когда лень готовить отдельно мясо и гарнир, спасает этот рецепт: курица с картошкой в тарелках из фольги

Когда лень готовить отдельно мясо и гарнир, спасает этот рецепт — курица с картошкой в тарелках из фольги. В процессе запекания все ингредиенты томятся и пропитывают друг друга соками, создавая насыщенный вкус.

Для приготовления вам понадобится на порцию: 1–2 картофелины, 150–200 г куриного филе, 1/4 луковицы, 1–2 ст. л. майонеза, 30–50 г твердого сыра, соль, перец, растительное масло.

Формируем тарелки: возьмите пиалу или небольшую миску, оберните ее снаружи двумя слоями прочной фольги, тщательно прижимая к стенкам, чтобы получилась устойчивая форма. Аккуратно снимите получившуюся тарелку с пиалы. Повторите для нужного количества порций. На дно каждой формы налейте немного масла. Выложите слоями: сначала кольца лука, затем кружочки или дольки картофеля, а сверху — кусочки куриного филе. Каждый слой слегка посолите и приправьте специями. Щедро смажьте майонезом и посыпьте тертым сыром. Разогрейте духовку до 180–200 °C. Поставьте формы на противень и запекайте 40–50 минут, пока картофель не станет мягким, а сыр не зарумянится. Подавайте прямо в фольге, украсив зеленью.

