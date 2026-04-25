Ко мне на шашлыки друзья записываются с зимы — всех поразил этот тайский маринад. Раскрываю секрет

Хотите, чтобы гости спросили рецепт шашлыка уже после первого кусочка? Секрет не в мясе, а в маринаде. Этот тайский соус — ваш козырь, работающий с говядиной, курицей, креветками и даже жирной рыбой, дарящий ей хрустящую корочку и сочную плоть.

Что понадобится

Сок лайма — 60 мл, рыбный соус — 60 мл, сахар (лучше пальмовый или тростниковый) — 2 ст. л., паста чили — 1-2 ч. л., чеснок — 3-4 зубчика, свежая кинза (листья) — 15 г, растительное масло — 2 ст. л.

Как готовлю

Для начала выдавите сок из лайма. Чтобы получить максимум сока, слегка покатайте плод по столу, надавливая ладонью, или прогрейте его в микроволновке 15–20 секунд.

В миске соедините свежевыжатый лаймовый сок, рыбный соус, сахар и пасту чили. Тщательно перемешайте до полного растворения сахарных кристаллов.

Кинзу мелко порубите, чеснок очистите и пропустите через пресс или измельчите в кашицу ножом. Добавьте зелень и чеснок в основную смесь.

Влейте растительное масло и еще раз энергично перемешайте венчиком или вилкой до получения однородного эмульгированного соуса.

Залейте маринадом подготовленные куски мяса. Для раскрытия всего спектра вкусов оставьте продукт мариноваться минимум на 30 минут, а идеально — на 2–4 часа в холодильнике.

После этого мясо или рыбу можно жарить на гриле, мангале или в раскаленной сковороде до желаемой степени готовности и аппетитной корочки.