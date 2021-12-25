Книгу Ахматовой с подписью Цветаевой выставили на аукцион

Уникальный экземпляр книги Анны Ахматовой, подписанный другой российской поэтессой Серебряного века Мариной Цветаевой, выставлен на аукцион с начальной ценой в 2 млн рублей. На торгах будет представлен сборник стихов Ахматовой, опубликованный в 1912 году изданием «Вечер». В книге нет обложки, содержится 90 страниц, а также присутствуют пометки самой Ахматовой, сделанные карандашом. Аукцион состоится 20 января 2022 года.

На титульном листе владельческая надпись: «Марина Цветаева. Москва, 1916 г.». Первая книга Анны Ахматовой, изданная тиражом 300 экземпляров. Экземпляр обладает коллекционной ценностью музейного уровня, — указано в описании лота на сайте аукционного фонда «Литфонд».

Сообщается, что два других экземпляра книги Ахматовой того же издательства были ранее проданы за 800 тысяч рублей. Автографы Марины Цветаевой до этого продавались за 5,75 млн рублей, 6,75 млн рублей и 4,1 млн рублей.

В опросе, приуроченном ко Дню поэзии, который отмечался 21 марта, Анна Ахматова заняла третье место в списке самых популярных российских поэтов. Второе место занял Александр Пушкин, а на первом месте оказался Сергей Есенин.