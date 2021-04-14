Климов: Запад эксплуатирует отсутствие жизненного опыта у молодёжи РФ

https://static.news.ru/photo/361f69ce-9dc9-11eb-86c7-96000091f725_660.jpg Андрей Климов Фото: Совет Федерации/flickr.com

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ Андрей Климов заявил, что Запад усиливает деструктивное влияние на российскую молодёжь. По его словам, у нынешних молодых людей мало жизненного опыта, что нещадно эксплуатируется зарубежными государствами, передаёт ТАСС.

Иностранные оппоненты рассматривают молодёжь, в том числе несовершеннолетних, как наиболее уязвимое звено отечественной политической системы и беззастенчиво эксплуатируют отсутствие у части молодых людей глубоких знаний и должного жизненного опыта, — заявил Климов.

Он высказал мнение, что за последние 3-5 лет попытки деструктивного воздействия на молодое поколение «существенно возросло и приняли агрессивный характер». При этом глава комиссии Совфеда сказал, что эти попытки приняли масштабный и системный характер.

По словам Климова, комиссия фиксирует, что в США и других странах НАТО, а также в структурах Евросоюза рассматривают работу с российской молодёжью в качестве одного из приоритетных инструментов вмешательства в суверенные дела РФ. В частности, молодых людей пытаются «сбить с пути» с помощью «подрывной и адресной работы на иностранных цифровых платформах».

Молодёжной аудитории навязываются ложные представления о нашей Родине <...> даётся заведомо искаженное представление о реально существующих проблемах и путях их решения. На Западе это даже не думают скрывать, — добавил сенатор.

Он дополнил, что именно организаторы протестных митингов, «включая зарегистрированных иноагентов, прикрываются молодыми людьми», вовлекая их в «незаконную активность».

Провоцируют их столкновение с органами правопорядка, подвергая реальной опасности большое число людей, в том числе саму молодёжь, подстрекая её к совершению преступных деяний, — сказал сенатор. Только вот что об этом всём думает сама российская молодёжь, можно прочитать в социальных сетях.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Росгвардии Виктор Золотов считает незаконными акции протеста против властей, которые не были согласованы с ними. Он заявил, что задача его ведомства — «не дать экстремистам раскачать ситуацию».