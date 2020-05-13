Климатолог спрогнозировал обрушение ливней и ураганов летом на Россию

https://static.news.ru/photo/8f28fe9c-94ef-11ea-9ffc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Летом 2020 года на Россию могут обрушиться смерчи и ураганы. На территории одних регионов страны возможна засуха, а в других, напротив, сильные ливни, заявил в разговоре с журналистами климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселёв.

По словам эксперта, летом в РФ вероятно учащение природных катаклизмов. Как отметил Киселёв, об этом говорят статистические данные мировых страховых агентств и Росгидромета.

Климатолог заметил, что в стране будут всевозможные смерчи и ураганы из-за роста ветровых нагрузок. Катаклизмы, заявил специалист, затронут всю территорию России, однако предсказать, в каких регионах они могут быть разрушительными, невозможно.

Последние годы в России летние периоды бывают тёплыми и входят в десятку самых жарких за весь период наблюдений. Так может случиться и на этот раз. На Крайнем Севере температуры растут существенно быстрее, чем в среднем по России. Такая тенденция может привести к деградации вечной мерзлоты, что, в свою очередь, повлечёт за собой аварии на линейных объектах, — цитирует Киселёва портал URA.RU.

Однако, подчеркнул климатолог, у таяния ледников есть существенный плюс, заключающийся в открытии новых возможностей для судоходства.

Как ранее писал NEWS.ru, летом 2020 года возможно повторение жары десятилетней давности, однако этот прогноз не 100%-ный. Подобные предположении звучали и в прошлом году, они имеют право на существование из-за различных учащающихся со временем гидрометеорологических опасных явлений, в числе которых жара и волны тепла.