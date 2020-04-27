Климатолог сообщил о возможном повторении жары лета 2010 года

https://static.news.ru/photo/8d384590-8868-11ea-83b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Летом 2020 года возможно повторение жары десятилетней давности, однако этот прогноз не стопроцентный. Подобные предположении звучали и в прошлом году, они имеют право на существование из-за различных учащающихся со временем гидрометеологических опасных явлений, в числе которых жара и волны тепла.

Об этом журналистам рассказал научный сотрудник главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Андрей Киселёв. По его словам, возможность повторения жары 2010 года вполне реальна.

Как отметил Киселёв, в последнее время эта вероятность была очень высока. Самым жарким за историю метеонаблюдений стал 2016 год. На втором месте расположился 2019-й.

Возможная жара, подчеркнул климатолог, не только увеличивает вероятность пожаров, но и сказывается на человеческом здоровье.

В первую очередь, это касается здоровья людей, потому что люди не очень приспособлены переносить длительную жару, тут даже кондиционирование не помогает. Это первое и наиболее опасное проявление, — цитирует Киселёва радио «Говорит Москва».

Как ранее передавал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что 2020 год может оказаться рекордно тёплым. По крайней мере, он должен войти в топ-5 самых жарких лет.