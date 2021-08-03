Климатолог рассказал, чем грозит России глобальное потепление

Старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский заявил, что по одному из последних прогнозов, в один год из пяти ближайших лет температура в России на 1,5 градуса превысит доиндустриальный уровень. Об этом он сообщил в интервью «Парламентской газете».

Так как погода зависит от блокирующих антициклонов, прошлые два года было жарко в Европе, но теперь высокая температура добралась до России.

Как дальше будет развиваться ситуация, зависит от того, какие меры мы примем. Будем дальше жечь уголь, нефть, газ — к концу века, по разным прогнозам, получим плюс четыре — семь градусов. При этом в России температура воздуха вырастет на семь — девять градусов, а в отдельных северных регионах — на 9–11, — спрогнозировал климатолог.

Он также рассказал, что говорить о росте смертей из-за жары однозначно нельзя, потому что в России очень многие умирают зимой. Кроме того, Чернокульский объяснил, что прогнозы погоды и климата — разные по сути. Климат предсказывают на годы вперёд, это анализ «граничных условий», и он надёжен на десятки лет. Прогноз погоды же — предсказание конкретного события.

Предел предсказуемости составляет около двух недель, а всё, что дальше, уже не имеет смысла. Оправдываемость прогноза погоды на сутки — 97,5%. А, скажем, на 10 дней — около 50%, — сказал Чернокульский.

Ранее в Сибири нашли подтверждение глобального изменения климата.