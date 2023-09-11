Клиенты «Тинькофф» сообщили о сбое в работе приложения

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Клиенты банка «Тинькофф» пожаловались на сбои в работе приложения, следует из данных сервиса DownRadar. По их словам, они не могут перевести деньги между счетами — приложение выдает ошибку. Пресс-служба «Тинькофф» не комментировала информацию о сбое.

Не могу кому-либо скинуть деньги, выдает ошибку, и если деньги переведутся, то деньги ему не придут, — пишет один из пользователей DownRadar.

По данным сервиса, отчеты с ошибками в работе сервиса получили около трех тысяч пользователей «Тиьнкофф», из них 609 — в Москве.

До этого похожий прецедент происходил в марте. Тогда пользователи «Тинькофф» также утверждали, что при попытке совершить перевод средств в свой или другой банк появлялось сообщение об ошибке.

До этого пользователи жаловались на проблемы с работой карт Альфа-Банка — сообщалось, что оплата по ним не проходит в магазинах, а банкоматы выдают ошибку при попытке снять наличные. Также сообщалось о невозможности перевода по QR-коду. В пресс-службе самой кредитной организации рассказали, что временно у небольшой части клиентов не работали платежи по картам.