Клиенты банка «Тинькофф» пожаловались на сбои в работе приложения, следует из данных сервиса DownRadar. По их словам, они не могут перевести деньги между счетами — приложение выдает ошибку. Пресс-служба «Тинькофф» не комментировала информацию о сбое.
Не могу кому-либо скинуть деньги, выдает ошибку, и если деньги переведутся, то деньги ему не придут, — пишет один из пользователей DownRadar.
По данным сервиса, отчеты с ошибками в работе сервиса получили около трех тысяч пользователей «Тиьнкофф», из них 609 — в Москве.
До этого похожий прецедент происходил в марте. Тогда пользователи «Тинькофф» также утверждали, что при попытке совершить перевод средств в свой или другой банк появлялось сообщение об ошибке.
До этого пользователи жаловались на проблемы с работой карт Альфа-Банка — сообщалось, что оплата по ним не проходит в магазинах, а банкоматы выдают ошибку при попытке снять наличные. Также сообщалось о невозможности перевода по QR-коду. В пресс-службе самой кредитной организации рассказали, что временно у небольшой части клиентов не работали платежи по картам.