Клиенты Альфа-Банка пожаловались на проблемы с картами

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил о жалобах подписчиков на проблемы с работой карт Альфа-Банка — оплата по ним не проходит в магазинах, а банкоматы выдают ошибку при попытке снять наличные. Также сообщается о невозможности перевода по QR-коду. В пресс-службе самой кредитной организации рассказали NEWS.ru, что временно у небольшой части клиентов не работали платежи по картам.

Mash указал, что горячая линия банка перегружена, сотрудники не успевают отвечать на звонки.

В банке подчеркнули, что с операциями по СБП и QR проблем не было и сейчас все по-прежнему работает.

Все давно работает. Никакого сбоя нет. Временно у небольшой части клиентов могла не проходить оплата по картам, оплата по СБП и QR проходила и проходит сейчас, — сообщили в пресс-службе.

Накануне руководитель службы по связям с общественностью банка «Уралсиб» Ирина Волина рассказала NEWS.ru, что сервисы кредитной организации, в том числе сайт и мобильное приложение, на протяжении трех дней подвергаются DDoS-атаке хакеров. Она подчеркнула, что средства клиентов находятся в полной безопасности.