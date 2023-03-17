Стала известна причина сбоя в работе сайта и приложения «Уралсиба» Пресс-служба «Уралсиба» заявила, что сервисы банка третий день подвергаются хакерской атаке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сервисы банка «Уралсиб», в том числе сайт и мобильное приложение, третий день подвергаются DDoS-атаке хакеров, рассказала NEWS.ru руководитель службы по связям с общественностью финансовой организации Ирина Волина. Она отметила, что средства клиентов находятся в полной безопасности.

Третий день происходит DDoS-атака на сервисы банка. Сегодня она особенно массированная. Для сохранения инфраструктуры электронных сервисов банка нами было принято решение о временном отключении части каналов обслуживания. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Мы активно работаем над отражением DDoS-атаки. Средства клиентов находятся в полной безопасности, мы надеемся, что сможем достаточно быстро восстановить работу банковских сервисов в полном объеме, — подчеркнула Волина.

В пятницу, 17 марта, стало известно, что мобильные приложения банков «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб» пропали из Google Play. Ранее США ввели против этих банков санкции. Также стало известно, что пользователи банка «Уралсиб» (входит в топ-30 по объемам активов в РФ) массово жалуются на проблемы с работой приложения и сайта.

Главный разработчик сайта Кремля Артем Геллер ранее рассказал, что удаление приложений банков из App Store и Google Play прежде всего касается владельцев iPhone, которым следует сохранить их на своих устройствах, а пользователи Android смогут скачать их на сайтах банков. Также для доступа к онлайн-банку можно использовать их мобильные или веб-версии, что так же безопасно, отметил IT-эксперт. Многие компании выпускают приложения в App Store под новыми названиями, поэтому можно немного подождать.