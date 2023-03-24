У банка «Тинькофф» произошел сбой

Приложение банка «Тинькофф» дало сбой, следует из данных портала Downradar. При попытке совершить перевод средств в другой банк или в рамках «Тинькофф» выскакивает сообщение об ошибке.

На данный момент на трудности при работе с приложением пожаловались 225 раз. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Москве — 141 сообщение, еще 41 пришло из Санкт-Петербурга, из Челябинска — 13.

Ранее пользователи жаловались на проблемы с работой карт Альфа-Банка — оплата по ним не проходит в магазинах, а банкоматы выдают ошибку при попытке снять наличные. Также сообщалось о невозможности перевода по QR-коду. В пресс-службе самой кредитной организации рассказали NEWS.ru, что временно у небольшой части клиентов не работали платежи по картам.

Накануне руководитель службы по связям с общественностью банка «Уралсиб» Ирина Волина рассказала NEWS.ru, что сервисы кредитной организации, в том числе сайт и мобильное приложение, на протяжении трех дней подвергаются DDoS-атаке хакеров. Она подчеркнула, что средства клиентов находятся в полной безопасности.