https://static.news.ru/photo/6df97aec-e6aa-11e9-88e5-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «На игле» Фото: Channel Four Films

Классная руководительница учеников, снявших на видео издевательства над одноклассником в московской школе № 1536, отстранена от должности.

Как сообщает РЕН ТВ , департамент образования и науки также удовлетворил просьбу директора учебного заведения об увольнении по собственному желанию. Ведомство проводит проверку по факту издевательств. Отец пострадавшего заявил, что намерен добиваться отчисления виновных школьников.

Ранее в Интернете распространилось видео, на котором несколько подростков издеваются над одноклассником в школьном туалете и засовывают его головой в унитаз. Как сообщал News.ru, ситуацию взяла на контроль московский омбудсмен Татьяна Потеева. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело о побоях.