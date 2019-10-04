Кадр из фильма «На игле» Кадр из фильма «На игле» Фото: Channel Four Films

Классная руководительница учеников, снявших на видео издевательства над одноклассником в московской школе № 1536, отстранена от должности.

Как сообщает РЕН ТВ, департамент образования и науки также удовлетворил просьбу директора учебного заведения об увольнении по собственному желанию. Ведомство проводит проверку по факту издевательств. Отец пострадавшего заявил, что намерен добиваться отчисления виновных школьников.

Ранее в Интернете распространилось видео, на котором несколько подростков издеваются над одноклассником в школьном туалете и засовывают его головой в унитаз. Как сообщал News.ru, ситуацию взяла на контроль московский омбудсмен Татьяна Потеева. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело о побоях.

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