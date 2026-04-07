Кладу слоями фарш, картошку и грибы: самая вкусная и простая запеканка, которая легко сойдет за праздничное блюдо

Когда хочется приготовить что-то сытное и эффектное без сложных рецептов, этот вариант запеканки с картошкой и фаршем выручает идеально. Все складывается слоями, а в духовке превращается в сочное и ароматное блюдо.

Такая запеканка спокойно заменяет горячее на праздничном столе.

Продукты

Шампиньоны — 300–400 г, фарш — 500 г, картофель — 4–5 шт., лук — 1–2 шт., сыр — 120–150 г, сметана — 2 ст. л., майонез — 2–3 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Приготовление

Форму смазывают растительным или оливковым маслом. Сначала выкладывают кольца лука — это основа, которая дает аромат. Следом распределяют ломтики картофеля, солят и перчат.

Затем идет слой фарша, его тоже приправляют специями. Сверху выкладывают нарезанные шампиньоны и посыпают тертым сыром. Сметану смешивают с майонезом и распределяют сверху, создавая сочную заливку.

Запекают при 180 °C до готовности около 40–50 минут. Во время приготовления фарш выделяет сок, который пропитывает картофель, благодаря чему блюдо получается особенно нежным и насыщенным по вкусу.

Ранее мы делились рецептом гречки по-вкусному. Не сухая, ароматная каша — рецепт простой, а съедают все до крупицы.