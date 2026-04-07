Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 14:08

Мясо по-французски наоборот с тёртой картошкой: вкусный рецепт для застолья или выходных

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется удивить гостей чем-то знакомым, но с изюминкой — этот вариант мяса по-французски идеально подойдёт. Здесь всё перевёрнуто: картофель оказывается сверху и делает блюдо особенно сочным и нежным.

В итоге получается сытное горячее, которое легко становится главным на столе.

Продукты

Мясо (свинина шея) — 500 г, лук — 1 шт., картофель отварной — 2 шт., помидор — 1 шт., сметана или майонез — 4 ст. л., сыр — 100 г, горчица — 2 ч. л., чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу, перец — по вкусу, зелень и специи — по вкусу.

Приготовление

Мясо режут слайсами, отбивают, солят, перчат и оставляют немного промариноваться со специями. Лук нарезают кольцами, помидор — тонкими кружочками. Противень застилают пергаментом, выкладывают лук, сверху размещают куски мяса.

Каждую отбивную смазывают горчицей, добавляют помидоры и измельчённый чеснок. Картофель натирают на средней тёрке и равномерно распределяют сверху, формируя «шапочку». Смазывают сметаной или майонезом и отправляют в духовку при 180 °C примерно на 40 минут.

За несколько минут до готовности посыпают тёртым сыром и дают ему расплавиться.

Проверено редакцией
мясо
свинина
картошка
простой рецепт
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Балицкий заявил о завершении эвакуации детей из атакованной ВСУ школы
Инфекционист рассказал, как клещи выбирают жертв
Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» состоится Неделя космоса
Генерал Попов может провести остаток жизни в тюрьме
Крупнейшая в мире студия звукозаписи может обрести нового хозяина
Стало известно о новой мошеннической схеме на маркетплейсах
Зоолог объяснил, почему изменится закон о защите краснокнижных животных
Шеф-повар рассекретил оригинальный способ покраски яиц
Ветеран «Спартака» оценил шансы команды в матче Кубка России с «Зенитом»
Путин рассказал Орбану о своем серьезном увлечении
«Все ушло на второй план»: космонавт поделился впечатлениями первого полета
«Я всех простила»: Долина высказалась об истории с мошенниками
Военэксперт ответил, может ли Сырский готовить контратаку в Константиновке
Баканов назвал необычное место, где работает российский MAX
Прокурор озвучил наказание для генерала Попова по делу о взятках
LIFE.ru запустил спецпроект с трансляциями Байконура
Замглавы Каменско-Днепровского округа погиб, спасая детей в Запорожье
Раскрыт хитрый план демократов США с отставкой Хегсета
У российского чиновника изъяли €7 млн, $4 млн и 31 млн рублей
Супруги едва не погибли в машине при атаке дрона ВСУ в приграничье
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.