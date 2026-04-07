Мясо по-французски наоборот с тёртой картошкой: вкусный рецепт для застолья или выходных

Если хочется удивить гостей чем-то знакомым, но с изюминкой — этот вариант мяса по-французски идеально подойдёт. Здесь всё перевёрнуто: картофель оказывается сверху и делает блюдо особенно сочным и нежным.

В итоге получается сытное горячее, которое легко становится главным на столе.

Продукты

Мясо (свинина шея) — 500 г, лук — 1 шт., картофель отварной — 2 шт., помидор — 1 шт., сметана или майонез — 4 ст. л., сыр — 100 г, горчица — 2 ч. л., чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу, перец — по вкусу, зелень и специи — по вкусу.

Приготовление

Мясо режут слайсами, отбивают, солят, перчат и оставляют немного промариноваться со специями. Лук нарезают кольцами, помидор — тонкими кружочками. Противень застилают пергаментом, выкладывают лук, сверху размещают куски мяса.

Каждую отбивную смазывают горчицей, добавляют помидоры и измельчённый чеснок. Картофель натирают на средней тёрке и равномерно распределяют сверху, формируя «шапочку». Смазывают сметаной или майонезом и отправляют в духовку при 180 °C примерно на 40 минут.

За несколько минут до готовности посыпают тёртым сыром и дают ему расплавиться.

Ранее мы делились рецептом гречки по-вкусному. Не сухая, ароматная каша — рецепт простой, а съедают до крупицы.