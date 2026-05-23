Карри из свиных ребрышек: удивительно просто — смешайте мясо и специи на сковороде, и под крышку

Карри из свиных ребрышек с подливой — это то, что должен приготовить каждый. Мясо получается настолько мягким, что само отходит от кости, а насыщенный пряный соус с карри делает его невероятно ароматным и аппетитным.

Для приготовления понадобится: 1 кг свиных ребрышек, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. тертого имбиря, 1-2 ст. л. пасты карри (или порошка карри), 400 мл кокосового молока, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. сахара, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: ребрышки нарежьте по одному кусочку. Лук и чеснок мелко нарежьте. В глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте ребрышки со всех сторон до золотистой корочки, затем выложите их.

В этой же сковороде обжарьте лук до мягкости, добавьте чеснок, имбирь и пасту карри, жарьте 1-2 минуты. Влейте кокосовое молоко, соевый соус, добавьте сахар, соль и перец. Доведите до кипения, верните ребрышки в соус. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 50–60 минут, пока мясо не станет мягким.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить ребрышки по этому рецепту. По ее наблюдениям, кокосовое молоко можно заменить на сливки 20%. На результат это не повлияет.

