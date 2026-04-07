07 апреля 2026 в 08:06

Аромат Прованса в постном исполнении — готовлю идеальную галету-розочку из картошки

Фото: D-NEWS.ru
Эта картофельная галета — наглядный пример того, как минимализм в ингредиентах рождает максимум вкуса. Тончайшие ломтики создают текстуру, где хруст гармонирует с тающей мягкостью.

Что понадобится

Картофель — 800 г, оливковое масло рафинированное — 5–7 ст. л., соль — 1,5 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., травы прованские сушеные — 2 ч. л. (или свежая зелень: петрушка, тархун, кинза — небольшой пучок), форма для запекания (диаметром 24–26 см).

Как готовлю

Картофель моем, очищаем и нарезаем на тонкие ломтики. Духовку разогреваем в режиме «верх/низ» до 220 °C. Форму для запекания обильно смазываем частью оливкового масла.

Выкладываем ломтики картофеля по кругу, слегка внахлест, формируя первый слой. Сверху распределяем второй слой, слегка присаливаем, перчим и посыпаем частью трав.

С помощью кулинарной кисточки смазываем маслом. Продолжаем выкладывать картофель слоями, повторяя операцию с приправами и маслом каждый второй слой. Последний слой щедро смазываем оливковым маслом. Накрываем форму плотно фольгой и отправляем в разогретую духовку на 20 минут.

Снимаем фольгу, уменьшаем температуру до 180 °C и запекаем еще 25–35 минут до полной мягкости картофеля и образования золотистой хрустящей корочки. Подаем горячей.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой».

Проверено редакцией
еда
рецепты
картофель
овощи
Дмитрий Демичев
