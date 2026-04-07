Мякиш как кружево: классический рецепт кулича на Пасху — сладкий, пористый, хорошо хранится

Классический пасхальный кулич с кружевным, пористым мякишем — это мечта любой хозяйки. Такой кулич получается невероятно воздушным, словно сотканным из тончайших нитей, с насыщенным сливочным вкусом и ароматом цукатов.

Для приготовления понадобится: 500 г муки, 200 мл теплого молока, 150 г сливочного масла, 150 г сахара, 5 яичных желтков, 1 целое яйцо, 20 г свежих дрожжей, 100 г цукатов, ванилин, щепотка соли.

Рецепт: в теплом молоке растворите дрожжи и 1 ч. л. сахара, добавьте 100 г муки. Оставьте опару на 30 минут. Желтки и яйцо взбейте с сахаром и ванилином до пышной светлой массы. В подошедшую опару добавьте яичную смесь, соль, растопленное масло и оставшуюся муку. Вымешивайте тесто 15–20 минут до гладкости. Добавьте цукаты. Дайте подойти 2 часа, обминая дважды.

Разложите тесто в формы на 1/3, дайте подняться до краев. Выпекайте при 170–180°C 40–50 минут. Остудите и украсьте. Для длительного хранения оберните куличи пищевой пленкой и держите в прохладном месте.

