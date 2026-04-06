06 апреля 2026 в 18:03

Пышный пасхальный кулич на молоке и масле. Старый бабушкин рецепт, который всегда получается, + разноцветная глазурь

Мягкий, ароматный и высокий — именно такой кулич ждут на праздничном столе. На Пасху хочется готовить проверенные рецепты, которые не подводят. Этот кулич — как раз из таких: тесто получается мягким, воздушным и долго не черствеет.

Молоко и сливочное масло делают его особенно нежным и ароматным. А изюм или цукаты добавляют приятную сладость и праздничное настроение.

Продукты

Мука — 9 стаканов, молоко — 500 мл, сливочное масло — 300 г, яйца — 6 шт., сахар — 2 стакана, сухие дрожжи — 11 г, соль — 0,5 ч. л., ванильный сахар — 1 пакетик, изюм или цукаты — 1 стакан.

Приготовление

В теплое молоко добавляем 0,5 стакана сахара, 3 стакана муки и дрожжи, перемешиваем и оставляем на 1 час — опара должна хорошо подняться. Яйца разделяем: желтки растираем с оставшимся сахаром и ванильным сахаром, белки взбиваем с солью до пышности. Масло растапливаем и остужаем до теплого состояния. В подошедшую опару добавляем желтки, белки, масло и постепенно вводим оставшуюся муку, замешивая мягкое тесто. Накрываем и оставляем в тепле на 2 часа.

Изюм слегка присыпаем мукой и вмешиваем в тесто. Раскладываем по формам, заполняя их не более чем на 2/3, даем подойти еще 30 минут. Выпекаем при 160 °C до готовности — куличи получаются румяные, высокие и очень ароматные.

Полезный совет

Для разноцветной глазури на желатине разведите 1 ч. л. желатина в 2 ст. л. воды, дайте набухнуть, затем прогрейте до растворения. Взбейте с 150 г сахарной пудры и 1–2 ст. л. лимонного сока, разделите массу на части и добавьте пищевые красители — такая глазурь не крошится, красиво ложится и остается мягкой.

Ольга Шмырева
