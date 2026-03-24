Кладу пакет с кефиром в морозилку — готов нежнейший сыр с зеленью и чесноком: никакой химии и консервантов

Беру пакет кефира и кладу в морозилку — а через 12 часов получаю нежнейший домашний творожный сыр, который стоит в разы дешевле магазинного и не содержит никакой химии.

Получается обалденная вкуснятина: мягкая кремообразная текстура, приятный молочный вкус и полная свобода для экспериментов со специями и зеленью.

Для приготовления вам понадобится: 1 литр кефира (любой жирности), соль по вкусу, специи и свежая зелень по желанию. Пакет с кефиром уберите в морозильную камеру до полного замерзания — лучше оставить на ночь. На большую кастрюлю установите дуршлаг, застелите его чистой марлей, сложенной в 2–3 слоя.

Достаньте замерзший кефир из пакета, положите в марлю. Оставьте на 10–12 часов при комнатной температуре, чтобы стекла сыворотка. Чем дольше сыр будет стекать, тем плотнее получится консистенция. Готовую массу переложите в миску, посолите, добавьте измельченную зелень, чеснок или любимые приправы, тщательно перемешайте. Все — нежный домашний сыр готов. Его можно намазывать на хлеб, использовать для бутербродов, добавлять в салаты или подавать как самостоятельную закуску. Близкие точно оценят ваш кулинарный талант.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Читайте также
Взбиваю картошку с яйцом и жарю: на завтрак, обед и ужин — универсальные котлеты с начинкой
Общество
Взбиваю картошку с яйцом и жарю: на завтрак, обед и ужин — универсальные котлеты с начинкой
Это чудо для глаз живет до 100 лет: многолетний кустарник цветет красивыми розетками — камелия китайская
Общество
Это чудо для глаз живет до 100 лет: многолетний кустарник цветет красивыми розетками — камелия китайская
Шороба адас — настоящий суп пустыни. Ярче солнца, а готовлю быстрее, чем закипит чайник
Общество
Шороба адас — настоящий суп пустыни. Ярче солнца, а готовлю быстрее, чем закипит чайник
Никаких дрожжей и расстойки: пасхальный кулич за 1 час с выпечкой — мягкий и не крошится
Общество
Никаких дрожжей и расстойки: пасхальный кулич за 1 час с выпечкой — мягкий и не крошится
На молоке — прошлый век: эти картофельные лепешки с сыром на сковороде нежнее и вкуснее любой пиццы
Общество
На молоке — прошлый век: эти картофельные лепешки с сыром на сковороде нежнее и вкуснее любой пиццы
Мария Левицкая
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

