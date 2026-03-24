Кладу пакет с кефиром в морозилку — готов нежнейший сыр с зеленью и чесноком: никакой химии и консервантов

Беру пакет кефира и кладу в морозилку — а через 12 часов получаю нежнейший домашний творожный сыр, который стоит в разы дешевле магазинного и не содержит никакой химии.

Получается обалденная вкуснятина: мягкая кремообразная текстура, приятный молочный вкус и полная свобода для экспериментов со специями и зеленью.

Для приготовления вам понадобится: 1 литр кефира (любой жирности), соль по вкусу, специи и свежая зелень по желанию. Пакет с кефиром уберите в морозильную камеру до полного замерзания — лучше оставить на ночь. На большую кастрюлю установите дуршлаг, застелите его чистой марлей, сложенной в 2–3 слоя.

Достаньте замерзший кефир из пакета, положите в марлю. Оставьте на 10–12 часов при комнатной температуре, чтобы стекла сыворотка. Чем дольше сыр будет стекать, тем плотнее получится консистенция. Готовую массу переложите в миску, посолите, добавьте измельченную зелень, чеснок или любимые приправы, тщательно перемешайте. Все — нежный домашний сыр готов. Его можно намазывать на хлеб, использовать для бутербродов, добавлять в салаты или подавать как самостоятельную закуску. Близкие точно оценят ваш кулинарный талант.

