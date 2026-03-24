24 марта 2026 в 19:08

Кроссовер снес курьера на электросамокате в Екатеринбурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Екатеринбурге сбили курьера, который на скорости пересекал пешеходный переход верхом на электросамокате, пишет Telegram-канал Ural Mash. По его информации, доставщику удалось избежать серьезных травм.

Водитель кроссовера пропустил пешеходов и начал медленно проезжать через зебру, хотя для прохожих все еще горел зеленый сигнал светофора. В этот момент на зебру выехал курьер. Машина въехала ему в бок и выбила из седла.

До этого Госавтоинспекция опубликовала кадры последствий ДТП с участием трех пешеходов в Гурьевске. По предварительной информации, на пересечении Калининградского шоссе и Советской улицы произошло столкновение двух автомобилей, после которого один из них вылетел на тротуар и сбил людей.

Ранее в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний пешеход. По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Фольксваген-Поло» сбил 12-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте.

