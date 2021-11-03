Китайский повар назвал самый распространённый способ испортить пельмени

Повар из Китая назвал самые распространённые способы испортить пельмени. Он указал на три главные ошибки, которые совершают люди при приготовлении популярного блюда, сообщает «ИноСМИ».

Пельмени ни в коем случае нельзя бросать в кипящую воду, советует житель деревни на севере страны. Разница температур воды и продукта приводит к тому, что крахмал склеивается. А сами пельмени лопаются и быстро развариваются в кипятке.

При погружении в кипящую воду ледяные пельмени начинают быстро расширяться. Замороженные пельмени — относительно сухие и непластичные, поэтому при расширении они начинают лопаться и в результате разваливаются, — поясняет повар.

Чтобы не испортить блюдо, надо перед приготовлением дать пельменям немного согреться. Для этого лучше всего замочить их на несколько минут в воде. Жидкость сделает тесто эластичным и при варке пельмени не будут лопаться.

Другой важный момент — оптимальная температура воды в кастрюле. При готовке не стоит бросаться из крайности в крайность и кидать пельмени в кипяток или холодную воду. Лучше всего варить порцию при температуре в 50 градусов.

А после того, как пельмени закипели, в кастрюлю надо добавить немного холодной воды. Это позволит обеспечить равномерный нагрев продукта и сделает вкус пельменей неповторимым, обещает китаец.

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