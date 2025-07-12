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12 июля 2025 в 05:45

Превращаем пельмени в равиоли! Итальянский соус решает всё

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Превращаем пельмени в равиоли! Итальянский соус решает всё! Когда хочется горячего, сытного и необычного блюда из простых продуктов — этот рецепт домашних равиоли точно подойдёт. Эти пельмени не варятся, а томятся в сливочном соусе с помидорами, чесноком и ароматными травами. Получается сытное, густое, насыщенное блюдо — что-то между рагу и пастой.

Ингредиенты

  • Пельмени – 500 г
  • Помидоры – 3 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Томатная паста – 1 ст. л
  • Сливки 33% – 150 мл
  • Шпинат – 30 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец чёрный молотый – по вкусу
  • Сушёные итальянские травы – 1 ч. л

Приготовление

  1. Помидоры нарежьте кубиками, чеснок измельчите. На сковороде потушите помидоры с чесноком под крышкой 7–10 минут. Добавьте томатную пасту и 200 мл воды, доведите до кипения.
  2. Пробейте массу блендером до однородной текстуры. Влейте сливки, добавьте специи и шпинат, перемешайте. Всыпьте пельмени, аккуратно перемешайте. Готовьте под крышкой 20 минут на среднем огне. Подавайте горячими, можно присыпать тёртым сыром или свежей зеленью.

Ранее мы готовили жаренные пельмени на сковороде. Очень простые, хрустящие и сочные.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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