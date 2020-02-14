https://static.news.ru/photo/c1c189e6-4fe9-11ea-910c-fa163e074e61_660.jpg Ван И Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Китая Ван И рассказал, что в стране в ближайшее время удастся прекратить распространение коронавируса.

По его словам, экономика государства способна справиться с возникшей из-за болезни ситуацией, передаёт «Интерфакс».

Мы видим свет в конце тоннеля, — подчеркнул он.

Дипломат также поблагодарил власти нескольких стран, включая Россию, за помощь в борьбе с коронавирусом.

Тем не менее численность заразившихся коронавирусом продолжает возрастать. Согласно последним данным, таковых в Китае насчитывается более 67 тысяч человек, жертвами болезни стали свыше полутора тысяч. Количество выздоровевших на сегодняшний день составляет более восьми тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Китая запретили пользоваться транспортом тем, у кого кашель и повышенная температура. Соответствующее ограничение введено госкомитетом по здравоохранению страны.