Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общее недомогание заставило 14 граждан Китая обратиться за помощью к московским врачам. Туристы вызвали скорую в отель Four Seasons, который находится в минуте ходьбы от Кремля.

Оперативный осмотр показал, что у некоторых гостей столицы высокая температура. По предварительным данным, у туристов ОРВИ, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минздрав РФ дал методические советы по поводу коронавируса 2019-nCoV, опубликовав список препаратов, рекомендованных для борьбы с недугом. Среди них названы «Рабавирин», «Лопинавир/ Ретанавир» и рекомбинантный интерферон. Врачи дали списку неоднозначную оценку.

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