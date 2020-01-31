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Президент Владимир Путин с иронией ответил министру финансов Антону Силуанову, который призвал «беречь каждый рубль». Воззвание было обращено к муниципалитетам на заседании совета по развитию местного самоуправления.

Как сказал Виктор Борисович Кидяев, надо беречь каждый рубль, — цитирует министра РИА Новости. В ответ на это Путин парировал ему: Кто бы сомневался! Замечание главы государства вызвало в зале...