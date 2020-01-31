Общее недомогание заставило 14 граждан Китая обратиться за помощью к московским врачам. Туристы вызвали скорую в отель Four Seasons, который находится в минуте ходьбы от Кремля.
Оперативный осмотр показал, что у некоторых гостей столицы высокая температура. По предварительным данным, у туристов ОРВИ,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минздрав РФ дал методические советы по поводу коронавируса 2019-nCoV, опубликовав список препаратов, рекомендованных для борьбы с недугом. Среди них названы «Рабавирин», «Лопинавир/ Ретанавир» и рекомбинантный интерферон. Врачи дали списку неоднозначную оценку.
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