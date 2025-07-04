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04 июля 2025 в 16:28

Киш Лорен — французская нежность с курочкой и грибами!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется удивить домашних чем-то особенным, я готовлю этот изысканный пирог. Он сочетает хрустящую основу, сочную начинку и нежнейшую сырную заливку — просто объедение!

Для теста: 150 г сливочного масла, 2 стакана муки, щепотка соли, 1 яйцо. Начинка: 400 г куриного филе, 200 г шампиньонов, 1 луковица, специи. Заливка: 1 стакан сметаны, 4 яйца, 100 г сыра, помидоры для украшения.

Растираю масло с яйцом, добавляю муку — получается рассыпчатое тесто. Обжариваю курицу с луком и грибами. В форме формирую корж с бортиками, выкладываю начинку и заливаю взбитыми со сметаной яйцами с сыром. Украшаю дольками помидоров и грибов. Выпекаю 40 минут при 180° — золотистая корочка скажет, что пирог готов!

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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