Кипр пока останется закрытым для россиян

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Туристы из России пока не смогут отправится на отдых в Республику Кипр. Об этом свидетельствует новый реестр деления государств мира на категории в зависимости от складывающейся в них эпидемиологической ситуации. Документ был опубликован 15 марта Минздравом островного государства.

Список вступит в силу 18 марта. Он практически не отличается от того, который действует сейчас. Россия осталась в «серой» категории, из которой на остров туристы пока приезжать не могут. Пассажиры из «серых» стран могут попасть на Кипр, только если являются гражданами республики, членами их семей, гражданами стран ЕС, гражданами стран Европейской экономической зоны (Исландии, Лихтенштейна, Норвегии) и Швейцарии.

Кипр пустит из «серой» зоны и тех, у кого имеется право проживание в республике. Не откажут и дипломатам, сотрудникам международных миссий, гражданам третьих стран со специальным разрешением на въезд от кипрских властей, передаёт ТАСС.

При себе такие пассажиры должны иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета, или сдать анализы уже в кипрском аэропорту за свой счёт. Потом их ждут две недели самоизоляции. Срок при этом могут сократить до 10 дней, если они оплатят ещё один тест и он будет отрицательным. Этот результат нужно будет отправить на специальный электронный адрес.

В «серую» группу стран вошли, кроме России, Великобритания, Израиль, ОАЭ, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Белоруссия и Руанда. Туристам из этих стран въезд на остров пока закрыт.

А вот Латвия с 17 марта решила возобновить авиасообщение с Россией и разрешить также чартеры. До запрета полёты в РФ и обратно проводились несколько раз в день. Своё решение о снятии запрета на полёты в третьи страны Латвия мотивировала тем, что авиаперевозки разрешили Эстония и Литва, сообщал NEWS.ru.