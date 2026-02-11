Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 15:05

Кинолог выступил против идеи ввести налог на выгул собак

Кинолог Уражевский назвал абсурдом идею ввести налог на выгул собак

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Идея ввести налог на выгул собак — это абсурд и глупость, заявил «Ридусу» президент Спортивно-кинологической ассоциации России Владимир Уражевский. По его мнению, эта мера не сократит число бродячих животных, а лишь отобьет у людей желание забирать собак из приютов.

Есть много сердобольных людей, которые подбирают бездомных животных. А эта инициатива это прекратит. Она приведет к тому, что собак перестанут забирать из приютов и с улицы, так еще и заводчики начнут возвращать животных в приюты или вовсе выгонять, — предупредил Уражевский.

Так кинолог отреагировал на соответствующую идею общественника Вадима Попова. Второй призвал ввести такой налог по прогрессивной ставке — чем крупнее животное, тем больше платит владелец.

Ранее юрист Иван Курбаков заявил, что введение налога на выгул собак защитит права всех граждан России. По его словам, инициатива направлена на создание системы цивилизованного содержания животных в городской среде.

кинологи
собаки
животные
налоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лидер одной из стран СНГ не примет участия в первом заседании Совета мира
«Прошу не лишать свободы»: соучастник покушения на генерала выступил в суде
Студенты анапского техникума оставляли родителям пугающие сообщения
В российском регионе обнаружили цыплят с опасной для человека бактерией
В «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний
В Госдуме призвали ввести потолок цен на подарки в преддверии праздников
НАТО запустила миссию в Арктике
Биолог призвала дачников проверять воду в колодце на нитраты
Военэксперт раскрыл подробности ситуации в Купянске
В России жестко отреагировали на гибель священника от дрона ВСУ
Путин наградил гендиректора российского канала орденом «За доблестный труд»
Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни
Следователи возбудили дело против напавшего на техникум
Критик назвал главный критерий для ректора Школы-студии МХАТ
В Британии раскрыли шокирующую версию подмены тела Эпштейна в изоляторе
Появилась первая версия, почему студент открыл стрельбу в техникуме
Военэксперт рассказал, как обратить в бегство ВСУ под Купянском
Пособник покушения на замглавы ГРУ сделал неожиданное заявление в суде
В Екатеринбурге полиция обнаружила семерых детей-маугли в доме без мебели
«Много другой работы»: Сапегина об уходе Богомолова из Школы-студии МХАТ
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.