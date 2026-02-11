Кинолог выступил против идеи ввести налог на выгул собак

Идея ввести налог на выгул собак — это абсурд и глупость, заявил «Ридусу» президент Спортивно-кинологической ассоциации России Владимир Уражевский. По его мнению, эта мера не сократит число бродячих животных, а лишь отобьет у людей желание забирать собак из приютов.

Есть много сердобольных людей, которые подбирают бездомных животных. А эта инициатива это прекратит. Она приведет к тому, что собак перестанут забирать из приютов и с улицы, так еще и заводчики начнут возвращать животных в приюты или вовсе выгонять, — предупредил Уражевский.

Так кинолог отреагировал на соответствующую идею общественника Вадима Попова. Второй призвал ввести такой налог по прогрессивной ставке — чем крупнее животное, тем больше платит владелец.

Ранее юрист Иван Курбаков заявил, что введение налога на выгул собак защитит права всех граждан России. По его словам, инициатива направлена на создание системы цивилизованного содержания животных в городской среде.