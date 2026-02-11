Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 10:19

Юрист оценил последствия введения налога на выгул собак в России

Юрист Курбаков: введение налога на выгул собак защит права всех граждан

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Введение налога на выгул собак защитит права всех граждан России, заявил NEWS.ru юрист, председатель правления Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. По его словам, инициатива направлена на создание системы цивилизованного содержания животных в городской среде.

Инициатива о введении регулируемого сбора с владельцев собак представляет собой не просто «налог на выгул», а важный шаг к построению системы цивилизованного содержания животных в городской среде, где права и интересы всех граждан, включая семьи с детьми, должны быть защищены. С правовой и социальной точек зрения, данный механизм решает несколько ключевых задач. Это реализация принципа «загрязнитель платит». Тот, кто пользуется общественным пространством для выгула питомца и чье животное оказывает воздействие на экологию, должен нести справедливую долю ответственности за поддержание чистоты, — высказался Курбаков.

По его словам, важнейшим аспектом является целевое и прозрачное финансирование, при котором собранные средства будут направляться на конкретные нужды, такие как создание площадок и помощь ветклиникам. Юрист подчеркнул, что многодетных и пенсионеров важно освободить от уплаты налога.

Целевое и прозрачное финансирование крайне важно при введении налога на выгул собак. Предлагаемые средства направляются не в общий бюджет, а на конкретные цели: создание и содержание специализированных площадок, помощь ветклиникам и уборку территорий. Это создает прямую и видимую связь между взносом владельца и качеством среды для него же, его питомца и всех окружающих, формируя культуру ответственного владения. И последнее, прогрессивная шкала выступает как инструмент справедливости и безопасности. Поддерживаю предложение об освобождении от сбора пенсионеров и многодетных семей. Это важная социальная мера, защищающая уязвимые категории, — резюмировал Курбаков.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что судебные приставы вправе изъять животное у должника, если оно служит инструментом его бизнеса или выступает в качестве залога. По его словам, в такой ситуации питомец рассматривается как имущество, подлежащее конфискации для погашения задолженности.

