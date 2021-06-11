Кинолог рассказал, почему летом нельзя брить собак

Стрижка или бритьё, которым подвергаются собаки летом, может повредить животному и привести к ожогам и тепловому удару. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По словам Голубева, владельцам собак
Нельзя брить собаку наголо или делать короткую стрижку, так как в этом случае вы подвергнете собаку риску получить ожоги или тепловой удар, — заявил эксперт.
Кинолог посоветовал в тёплое время года чаще вычёсывать у собак подшёрсток, а также смачивать нос и лапы холодной водой, чтобы пёс не страдал от жары.
Выходить на прогулку Голубев предложил утром или вечером, посоветовав избегать улицы днём и не ходить по раскалённому асфальту под палящим солнцем.
Эксперт также отметил, что в жаркое время года собаки меньше двигаются и расходуют меньше энергии, поэтому их ни в коем случае нельзя перекармливать. Кроме того, необходимо чаще менять воду в миске и брать воду с собой на прогулку.
Ранее кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять в жару. По его словам, тяжело переносить жару могут собаки с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременностью.