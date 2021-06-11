Кинолог рассказал, почему летом нельзя брить собак

https://static.news.ru/photo/bc7a663e-364d-11ea-9f52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefano Guidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стрижка или бритьё, которым подвергаются собаки летом, может повредить животному и привести к ожогам и тепловому удару. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам Голубева, владельцам собак следует помнить , что шерсть защищает их питомцев от прямых солнечных лучей и перегрева.

Нельзя брить собаку наголо или делать короткую стрижку, так как в этом случае вы подвергнете собаку риску получить ожоги или тепловой удар, — заявил эксперт.

Кинолог посоветовал в тёплое время года чаще вычёсывать у собак подшёрсток, а также смачивать нос и лапы холодной водой, чтобы пёс не страдал от жары.

Выходить на прогулку Голубев предложил утром или вечером, посоветовав избегать улицы днём и не ходить по раскалённому асфальту под палящим солнцем.

Эксперт также отметил, что в жаркое время года собаки меньше двигаются и расходуют меньше энергии, поэтому их ни в коем случае нельзя перекармливать. Кроме того, необходимо чаще менять воду в миске и брать воду с собой на прогулку.

Ранее кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять в жару. По его словам, тяжело переносить жару могут собаки с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременностью.