Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять в жару

https://static.news.ru/photo/bc7a663e-364d-11ea-9f52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefano Guidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тяжело переносить жару могут собаки с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременностью. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам Голубева, воздействие высокой температуры может спровоцировать проблемы со здоровьем у животных. Поэтому в жаркие дни следует снизить активность животным с ожирением, сердечно-сосудистыми проблемами, а также собакам крупных и мелких пород, пожилым и совсем юным псам, а также беременным.

При этом Голубев отметил, что жаркая погода делает собак вялыми и уставшими, им тяжело найти себе место, они часто дышат и потребляют много жидкости. Однако есть породы собак, которые плохо переносят жару, но это никак не угадать по их внешнему виду.

В жаркие летние дни будьте особенно внимательны к собаке, если она находится в зоне риска. Берегите её от чрезмерных нагрузок и палящего солнца, — резюмировал кинолог.

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