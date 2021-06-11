Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять в жару

Тяжело переносить жару могут собаки с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременностью. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По словам Голубева, воздействие высокой температуры
При этом Голубев отметил, что жаркая погода делает собак вялыми и уставшими, им тяжело найти себе место, они часто дышат и потребляют много жидкости. Однако есть породы собак, которые плохо переносят жару, но это никак не угадать по их внешнему виду.
В жаркие летние дни будьте особенно внимательны к собаке, если она находится в зоне риска. Берегите её от чрезмерных нагрузок и палящего солнца, — резюмировал кинолог.
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