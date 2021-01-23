Кинолог рассказал, как уберечь питомцев от простудных заболеваний

https://static.news.ru/photo/3345ddc2-5e41-11eb-8712-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В зимнее время года вероятность того, что собака подхватит простудное заболевание, увеличивается многократно. Советы, как наилучшим образом уберечь питомцев от болезни, дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если у собаки крепкий иммунитет, она хорошо питается, имеет хорошую генетику, то в целом простудные заболевания ей не страшны. Организм может самостоятельно противостоять таким заболеваниям, а в случае если возникнет лёгкое недомогание — быстро справиться с этим, — рассказал РИА Новости специалист.

Симптомы, которые могут указывать на наличие простуды у животного, — кашель, сонливость, потеря аппетита и беспокойное поведение. О простуде также говорят повышенная температура, затруднённое дыхание, хрипы, выделения из носа и глаз, чиханье, частое почёсывание ушей и трудности при мочеиспускании. Все эти симптомы указывают в том числе и на переохлаждение.

Если питомец всё же заболел, его необходимо как можно быстрее показать ветеринару, если же такой возможности нет — воспользоваться онлайн-консультацией. По словам кинолога, для защиты собаки от простуды можно использовать комбинезоны, защищающие от влаги и ветра, избегать стресса и переохлаждения, аллергических реакций и заражения паразитами. Кроме того, питомцу необходимо обеспечить сбалансированное питание с определёнными пропорциями белков, жиров и углеводов.

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