Кинолог раскрыл правила содержания больших собак в семьях с детьми

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Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, как избежать несчастных случаев, подобных тому, что произошёл в Подмосковье. 22 марта в Истре 11-летняя девочка погибла от удушения шарфом, играя с двумя собаками породы кане-корсо.

Кинолог отметил, что кане-корсо, как и любые другие собаки, может быть полезной, «а может и опасность нести». По словам специалиста, оставлять ребёнка наедине с двумя такими крупными псами нельзя.

Одна взрослая кане-корсо может весить как эта 11-летняя девочка. Эти собаки сильные, и хватка у них очень много атмосфер. Они могут затянуть любой шарф, вообще что угодно. Хотя в целом это очень доброжелательная порода, — сказал кинолог.

Специалист призвал владельцев крупных собак уделять внимание дрессуре и следовать здравому смыслу. Он указал, что хозяева должны быть готовы посвятить много времени своему питомцу.

Её [собаку] необходимо воспитывать ежедневно, как и ребёнка. Нужны курсы дрессировок, чтобы собака слушалась хозяина и любого члена семьи беспрекословно и при любых обстоятельствах, — поделился опытом специалист в беседе с «Москвой 24».

Уражевский предупредил, что воспитание собаки — непростой процесс, требующий регулярности. При этом даже прекрасное поведение хорошо воспитанного питомца не является поводом оставлять его наедине с маленьким ребёнком, добавил эксперт.

Должен присутствовать здравый смысл. Надо чувствовать, какие собаки, насколько сильны, насколько развит сам ребёнок. И всё-таки маленьких детей наедине с крупной собакой, а особенно с двумя, лучше не оставлять вообще, — посоветовал Уражевский.

В случаях, если обстоятельства вынуждают оставить ребёнка с большой собакой, их следует развести по разным комнатам или закрыть пса в вольере, рекомендовал кинолог.

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