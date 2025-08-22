Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Кимчи из пекинской капусты: упрощенный рецепт из обычных продуктов

Кимчи из пекинской капусты — это пикантная корейская закуска, где хрустящая текстура сочетается с остротой, легкой кислинкой и насыщенным чесночно-имбирным ароматом. Рассказываем, как ее приготовить из обычных продуктов.

Для упрощенного рецепта возьмите: 1 кочан пекинской капусты (1,5 кг), 3 ст. л. молотого красного перца, 4 зубчика чеснока, 1 ст. л. тертого имбиря, 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. соевого соуса, 1 морковь. Капусту нарежьте крупными кусками, пересыпьте солью и оставьте на 2 часа. Промойте и отожмите. Смешайте перец, измельченный чеснок, имбирь, сахар и соевый соус. Морковь натрите на терке для корейской моркови. Соедините капусту с морковью и пастой, хорошо перемешайте. Плотно уложите в банку, оставив 3 см сверху.

Оставьте при комнатной температуре на сутки, затем уберите в холодильник. Через 3 дня можно пробовать — кимчи получится острым, ароматным и слегка газированным.

Дарья Иванова
