https://static.news.ru/photo/8f664394-531b-11ea-991e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalousek Rostislav/CTK/Global Look Press

Самолёт авиакомпании SkyUp в ночь на 19 февраля вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайской Ухани. Именно с этого города началось распространение нового типа коронавируса.

Как сообщает «112 Украина», планируется вывезти 74 человека. По словам главы Минздрава Украины Зоряны Скалецкой, для приёма эвакуированных граждан, которые должны будут пройти 14-дневный карантин, на Украине «подготовлены четыре места».

Мы выберем то место, которое окажется наиболее подготовленным к приёму такого количества людей, — заявила она.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинцев из Китая эвакуируют после того, как правительство будет на 100% уверено в том, что коронавирусная инфекция не распространится на территорию страны.

Жители Китая стали заболевать опасной пневмонией в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустили работников по отпускам.

К 19 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек, из которых большинство — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали более двух тысяч инфицированных. Выздоровели 9128 человек в Хубэе и 14 352 — в мире. В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.