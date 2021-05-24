Кемеровчанин получил 12 лет колонии за интимную переписку с ребёнком

https://static.news.ru/photo/3de9b56e-bcb5-11eb-b6a8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд признал виновным в насильственном преступлении сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, 42-летнего жителя города Белово Кемеровской области. Мужчина вёл интимную переписку с 11-летней девочкой из Свердловской области, говорится на сайте кемеровского СК.

Преступник получил 12 лет колонии строго режима.

По информации следствия, мужчина в январе 2019 года через социальную сеть общался с ребёнком. Он отправлял девочке порнографические изображения, хотя достоверно знал возраст собеседницы.

Переписку девочки увидели её родители, после чего они обратились в правоохранительные органы. Обвиняемый не признал вину и не сотрудничал со следователями.

Ранее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что педофилия должна караться смертной казнью, а действующий мораторий на высшую меру в РФ надо отменить. По её словам, подобные наклонности «вылечить невозможно».

Чиновница отметила, что выступает за пожизненное заключение для каждого такого преступника как минимум — из-за почти стопроцентного рецидива. Она добавила, что если возврат смертной казни сейчас невозможен или общество к таким приговорам не готово, то можно обсудить пожизненный срок, а «силу и труд [осуждённых педофилов] использовать на благо общества».