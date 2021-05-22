«Вылечить невозможно»: детский омбудсмен предложила казнить педофилов

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Прокуратура направила клип рэпера Моргенштерна и Dj Smash «Новая волна» на психолого-лингвистическую экспертизу, чтобы проверить его на возможное оскорбление чувств верующих, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Они на экспертизу, я так понимаю, отправили. Будут принимать решение. Там была одна проверка, как я понимаю, от родительской общественности по поводу рекламы наркотиков, а у меня оскорбляет чувства верующих....