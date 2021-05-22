«Вылечить невозможно»: детский омбудсмен предложила казнить педофилов

Педофилия должна караться смертной казнью, действующий мораторий на «высшую меру» в РФ надо отменить, предложила в разговоре с РИА Новости детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. По её словам, подобные наклонности «вылечить невозможно».
Чиновница отметила, что выступает за пожизненное заключение для каждого такого преступника как минимум — из-за почти в стопроцентного рецидива. Она
Это (педофилию. — NEWS.ru) вылечить невозможно. И каждый раз мы понимаем, что выходит человек, который настроен на то, чтобы совершить очередное преступление, — резюмировала Мишонова.