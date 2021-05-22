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«Вылечить невозможно»: детский омбудсмен предложила казнить педофилов

13:56, 22 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Педофилия должна караться смертной казнью, действующий мораторий на «высшую меру» в РФ надо отменить, предложила в разговоре с РИА Новости детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. По её словам, подобные наклонности «вылечить невозможно».

Чиновница отметила, что выступает за пожизненное заключение для каждого такого преступника как минимум — из-за почти в стопроцентного рецидива. Она добавила, что если возврат смертной казни сейчас невозможен, или общество к таким приговорам не готово, то можно обсудить пожизненный срок, а «силу и труд [осуждённых педофилов] использовать на благо общества».

Это (педофилию. — NEWS.ru) вылечить невозможно. И каждый раз мы понимаем, что выходит человек, который настроен на то, чтобы совершить очередное преступление, — резюмировала Мишонова.

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