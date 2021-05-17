Познер высказался за отмену моратория на смертную казнь

https://static.news.ru/photo/6b30c018-b7a0-11eb-9c61-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер поддержал идею отмены моратория на смертную казнь, но при этом самым тяжёлым наказанием назвал пожизненное заключение. Об этом он написал на своём сайте «Познер Online».

Я за отмену моратория на смертную казнь и за принятие закона, который отменяет смертную казнь, именно закона вместо моратория, — подчеркнул телеведущий.

В то же время он усомнился в том, что возвращение смертной казни в России станет сдерживающим фактором для таких людей, как казанский стрелок или террористы. Кроме того, Познер отметил, что в странах, где в своё время была отменена высшая мера наказания, количество тяжких преступлений снизилось.

Он также напомнил, что христианские заповеди запрещают убивать. В свете этого исполнители смертного приговора становятся убийцами.

По мнению телеведущего, самым тяжёлым наказанием является пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов после ЧП в Казани призвал вернуть в Уголовный кодекс наказание в виде смертной казни за убийство детей. Его поддержал музыкальный продюсер Максим Фадеев. При этом он призвал казнить нападавшего публично. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, заявил, что отмена моратория на смертную казнь в России невозможна.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли семеро школьников и двое педагогов, ещё 24 человека получили ранения.