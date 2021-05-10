Миронов предложил вернуть смертную казнь за убийство детей

https://static.news.ru/photo/9f2d91fa-b239-11eb-bf22-96000091f725_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов прокомментировал нападение на школу в Казани и высказался за возвращение в Уголовный кодекс наказания в виде смертной казни за убийство детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы считаем, что за убийство детей нужно возвращать смертную казнь. <...> Если будет смертная казнь, я думаю, что многие бы немножко бы подумали, прежде чем брать в руки оружие и идти убивать своих одноклассников, — цитирует его агентство.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По официальным данным, погибли восемь человек — семеро учащихся и один преподаватель. Ещё 20 человек пострадали. Некоторые из них получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

По предварительной информации, стрелков было двое. Один из них задержан, второй ликвидирован.

Произошедшее прокомментировал NEWS.ru генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. По его мнению, причинами ЧП могли стать личная неприязнь, месть, теракт. Эксперт также допустил, что у нападавшего могло быть расстройство психики, обострившееся весной.