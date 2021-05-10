Клишас: возвращение смертной казни в РФ невозможно

https://static.news.ru/photo/74d6e4c2-b24a-11eb-8559-96000091f725_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отмена моратория на смертную казнь в России исключена. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в ответ на предложение лидера фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергея Миронова, сообщает РИА Новости.

Таких вариантов нет. Есть решение Конституционного суда РФ о невозможности возвращения смертной казни в нас в стране, — цитирует агентство сенатора.

Ранее Миронов, комментируя стрельбу в Казани, предложил вернуть в Уголовный кодекс наказание в виде смертной казни за убийство детей. По мнению политика, это может способствовать предотвращению подобных ЧП в будущем.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, 10 человек, кроме того, 21 — получил ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.