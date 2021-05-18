В Госдуме предложили вернуть смертную казнь

https://static.news.ru/photo/abbf9492-b7c8-11eb-8073-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России следует вернуть смертную казнь для того, чтобы в будущем предотвратить ЧП, подобные произошедшему в Казани. Об этом зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил радиостанции «Говорит Москва».

Я считаю важным вернуться к вопросу о восстановлении смертной казни для изуверов, маньяков, убийц детей. Мне кажется, в создавшейся ситуации <...> мы обязаны подумать о том, чтобы отсечь негодную плоть, — сказал парламентарий.

Он отметил, что казанский стрелок не собирался умирать, поэтому сдался полиции. Если бы он знал, что ему может грозить высшая мера наказания, то, возможно, и не решился бы на преступление, предположил депутат.

Затулин добавил, что в борьбе с массовыми убийствами, когда гибнут дети, все средства хороши. По его мнению, идею возвращения смертной казни разделяет большинство «здравых» россиян.

Ранее с предложением вернуть казнь за убийство детей выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что отмена моратория на смертную казнь в России исключена.

Телеведущий Владимир Познер, в свою очередь, отметил, что поддерживает отмену моратория на высшую меру, но выступает за принятие закона, отменяющего смертную казнь. Он усомнился в том, что возврат казни станет сдерживающим фактором для преступников.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли семеро школьников и двое педагогов, ещё 24 человека получили ранения. В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.