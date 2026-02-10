Кексы покажутся пресными и скучными — просто попробуйте яблочный хлеб: готовлю без хлопот для теплых чаепитий

Люблю добавлять в этот хлеб орехи, изюм или разные специи — каждый раз получается новый вкус. Но базовый рецепт с корицей и ванилью остается неизменным фаворитом.

Для приготовления этого ароматного хлеба мне понадобится: свежие яблоки (3 шт., лучше кисло-сладких сортов), греческий йогурт (250 г), сливочное масло (50 г), куриные яйца (3 шт.), овсяные хлопья быстрого приготовления (130 г), пшеничная мука (120 г), апельсиновый джем (60 г), молотая корица (1 ч. л.), разрыхлитель теста (1 ч. л.), ванилин (1 ч. л.), щепотка соли.

Начинаю с подготовки яблок: мою их, очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю мелкими аккуратными кубиками примерно 1×1 см. Сливочное масло растапливаю в микроволновой печи или на водяной бане и даю немного остыть. В просторной миске соединяю греческий йогурт, растопленное остывшее масло, яйца и апельсиновый джем. Тщательно взбиваю венчиком до получения однородной гладкой массы. В отдельной посуде смешиваю все сухие ингредиенты: овсяные хлопья, просеянную муку, разрыхлитель, корицу, ванилин и соль. Постепенно ввожу сухую смесь в жидкую основу, аккуратно перемешивая силиконовой лопаткой до исчезновения мучных комочков. В последнюю очередь добавляю нарезанные яблоки и равномерно распределяю их по тесту. Форму для выпекания смазываю сливочным маслом и присыпаю мукой или выстилаю пергаментной бумагой. Перекладываю тесто в форму и разравниваю поверхность. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 55-60 минут. Проверяю готовность деревянной шпажкой — если она выходит сухой, хлеб готов. Даю выпечке полностью остыть в форме на решетке — это важно для того, чтобы текстура стабилизировалась и хлеб не разваливался при нарезке.

