Онищенко назвал «виновников» роста заболеваемости ОРВИ

Увеличение числа заболевших ОРВИ связано с климатическими факторами, заявил в разговоре со «Взглядом» академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что рост заболеваемости не достиг критических значений и не требует дополнительных мер.

Сейчас мы наблюдаем подъем заболеваемости очень большой группы инфекций. Это вызвано прежде всего климатическими факторами. В лидерах остаются группы H1N1 и H3N2, прежде всего. Коронавирус входит в эту группу, потому что после пандемии и он закрепился в человеческой популяции, став сезонным, — сказал Онищенко.

Он считает, что не стоит ждать снижения заболеваемости раньше марта-апреля, так как погодные условия способствуют распространению инфекций. Чтобы снизить риски, Онищенко советует одеваться по погоде, соблюдать гигиену, после возвращения домой полоскать горло и промывать нос солевым раствором, а также следить за питанием и принимать витамины.

Ранее академик РАН заявил, что повторная вакцинация от гриппа не требуется. По его словам, делать две прививки в рамках одного сезона было бы неправильно. Также Онищенко считает, что ситуация с гриппом в России остается напряженной, однако соответствует средним многолетним показателям. Эксперт добавил, что возвращение студентов с каникул 9 февраля может привести к росту заболеваемости.