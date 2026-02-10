Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 19:31

В Венгрии сделали громкое заявление о России и Украине

Сийярто осудил европейских лидеров за встревание в украинский конфликт

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Европейским лидерам не следует вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной, так как это не входит в их компетенцию, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в своем аккаунте в соцсети X. Он отметил, что страны ЕС не обязаны оказывать помощь Киеву.

Европейские лидеры рассуждают так, будто конфликт на Украине — это наш конфликт. Это не так. Россия не нападала ни на одно государство, входящее в ЕС. Это конфликт между Россией и Украиной, — написал Сийярто.

Ранее венгерский министр заявил, что ситуация с принудительной мобилизацией на Украине вышла из-под контроля и превратилась в «охоту на людей». Он отметил, что из-за усталости от четырехлетнего конфликта украинцы не хотят умирать, и многие пытаются покинуть страну, чтобы избежать отправки на фронт, но украинские пограничники задерживают их.

До этого Сийярто заявил, что европейские лидеры сопровождали президента Украины Владимира Зеленского в его визите в США, стремясь предотвратить заключение мирного соглашения по украинскому вопросу. По его мнению, ЕС удалось лишь продлить конфликт.

