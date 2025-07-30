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30 июля 2025 в 09:00

Кедровый стланик — чудо-многолетник! Живет 250 лет и неприхотливый

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кедровый стланик — миниатюрное чудо северных лесов! Этот удивительный хвойный кустарник (Pinus pumila) — настоящий рекордсмен по выживанию в экстремальных условиях. Согласно исследованиям Ботанического сада ДВО РАН, кедровый стланик выдерживает морозы до -60 °C и способен расти даже в условиях вечной мерзлоты, что делает его идеальным выбором для северных регионов России.

5 причин посадить кедровый стланик:

  1. Уникальная морозостойкость — самый холодоустойчивый хвойник в мире.
  2. Съедобные орешки — дает мелкие, но вкусные и полезные кедровые орехи.
  3. Декоративность — голубоватая хвоя и живописная форма роста.
  4. Компактность — высота редко превышает 1,5–2 метра.
  5. Долголетие — живет до 200–250 лет.

Секреты успешного выращивания: лучше всего растет на песчаных или каменистых почвах, не переносит застоя воды — необходим хороший дренаж, предпочитает солнечные места, не требует обрезки — формирует красивую крону естественным образом, первые 2-3 года нуждается в защите от яркого весеннего солнца.

По данным Института леса им. В.Н. Сукачева, кедровый стланик играет важную экологическую роль — его заросли предотвращают эрозию почвы и дают убежище многим видам северных животных. В саду он создает неповторимый северный колорит и прекрасно сочетается с вересками, рододендронами и карликовыми березами.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, солнечном акценте вашего сада! Он известен веками.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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