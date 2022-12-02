Каждый немного агроном: как живет школа, где учат по советским учебникам Сибирская рок-звезда создала частное учебное заведение, где учат по пособиям 1950-х годов, отбирают телефоны и приучают к физическому труду

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

Уже два года в Новосибирске работает уникальная и при этом весьма неоднозначная частная школа «А-класс». Здесь учат по сталинским учебникам 1950-х годов, отбирают на входе смартфоны и приобщают учеников к физическому труду. Создатели учебного заведения выступают против концепции потребления и «западных ценностей». Они уверены — современные технологии приносят больше вреда, чем пользы. NEWS.ru посетил необычное учебное заведение, поговорил с педагогами и родителями учеников.

Школа свободных нравов

Школа «А-класс» расположена в здании бывшего детского сада. Несколько классов занимают два этажа. Здесь учатся дети с 1-го по 7-го класс. Сейчас в школе 47 учеников. В каждом классе от 3 до 12 человек.

Заведение зарегистрировано как некоммерческая организация, досуговый центр. Плановые проверки, как в обычных школах, здесь не проходят. Поэтому у учителей больше свободы действий. Но есть и обратная сторона этого — финансовая. Педагоги школы получают чуть более 20 тысяч рублей при средней зарплате педагогов в регионе 30–40 тысяч.

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

На входе — стеллаж со сменной обувью. В уличных сапогах ходить нельзя. Ученики предпочитают сланцы или домашние тапочки. Форма одежды также сводная. Штаны и футболка. Как дома. Учителя считают, что детям должно быть максимально комфортно, тогда знания в голову «зайдут» лучше.

Атмосфера в учебном заведении не похожа на классическую школьную. На каждом этаже — кухня с холодильником, микроволновкой, чайником. Можно налить себе чай и пить его прямо на уроке. Главное — не пролить на тетради. Некоторые дети даже завели индивидуальную кружку.

На кухне также ученики разогревают принесенную из дома пищу. Поесть можно за партой. Но правило чистоты едино для всех — после трапезы кружку и миску помыть, стол от крошек — протереть. На этом обязательный физический труд не заканчивается. Притом что в обычных школах давно нет дежурных по классу, здесь учебный класс убирают по очереди. Соответствующий график висит на стене.

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

Каждый школьник здесь немного агроном. Около здания разбит небольшой огород. На земле высаживают ягодные кусты и цветы. В теплое время года школьники трудятся на земле с разрешения родителей.

Альтернатива ФГОС родом из СССР

Открыли школу «А-класс» на собственные средства в 2020 году педагог Наталья Захарчук и преподаватель химии, биологии и лидер известной в Новосибирске рок-группы «Проверено» Маргарита Мошкина. Обе оказались крайне недовольны современной школьной программой.

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

Наталья и Рита уверены — учебники, которые вписываются в Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), не выдерживают никакой критики. По ним невозможно получить качественные знания. Женщины искали для своих детей достойную, по их мнению, альтернативу, но не нашли. Так к ним пришла идея организовать свое учебное заведение.

Для обучения младших классов они взяли за основу программу советской школы начала 1950-х годов, для среднего звена — 1970–1980-х годов.

По современным учебникам невозможно выучить, например, мой предмет, биологию. По современному учебнику Трайтака (издание под редакцией Трайтака Д. И., Трайтак Н. Д. — NEWS.ru) ребятам, которые пришли в 5-й класс, сразу дают классификацию живых организмов, которая изучается в университете. При этом основ они не знают. Конечно, они ничего не поймут. Рита Мошкина создатель школы «А-класс» в Новосибирске, певица

Достойный заменитель этого учебника, по мнению Мошкиной, — старая добрая «Ботаника» В. А. Корчагиной. В пособии знания даются «от простого к сложному». Информация структурирована, поэтому усваивается лучше.

Также у педагогов большие претензии к современному букварю. Азбука 1950-х годов предполагает постепенное освоение письменности. Например, ребенок учит буквы по очереди и составляет слова только с теми, которые уже знает. В современных учебниках же все очень запутанно. Ученик знает первые пять букв, а его просят составить слово с буквой «ы».

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

В школе используют только бумажные носители — учебники, тетради. Нет заданий, при подготовке которых необходимо использовать digital-устройства, искать информацию в интернете. Это, по их мнению, ещё один атрибут Советского Союза.

Весь учебный день смартфонами и планшетами пользоваться запрещено. Даже на переменах. Долгое время гаджеты забирали у детей при входе и складывали в специальную коробочку. Сейчас от этой идеи отказались. Причина — дети отвыкли от электроники, усвоили правила заведения и сами не достают устройства.

Советская система образования — одна из лучших в мире, уверена Наталья Захарчук. Потому что способствует формированию критического мышления. На ней выросло не одно поколение. Сейчас же картина складывается нерадостная.

Мы пока не видим ни одного умного человека, выросшего в современной системе образования. Встречаются дети, которые откровенно глупенькие, — сообщает Захарчук.

В советской школе было два неизменных преимущества, уверена Маргарита Мошкина. Первое — логично выстроенная программа. Второе — отсутствие современных технологий.

Я у своего ребенка забрала телефон в 5-м классе. До и после — это два разных человека. У нее появилась ответственность, она проснулась как будто, по-другому на мир посмотрела, — рассказала Мошкина.

Основная претензия педагогов к смартфонам — формирование так называемого клипового мышления. То есть восприятие мира через короткие яркие образы. Это отучает от вдумчивого восприятия сложной и структурированной информации. Еще смартфоны ухудшают память. Вплоть до того, что ребенок не помнит задание, которое ему дали на уроке 10 минут назад.

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

«Ретро» в учебниках — это единственный атрибут советской системы образования, который здесь используется. Никакой идеологии детям не навязывают. Нет октябрят, пионеров, лекций о коммунизме, разговоров о религии. Кроме того, по словам Натальи Захарчук, в школе не проводится классных часов, посвященных теме конфликта на Украине. Здесь учителя предпочитают быть вне политики.

У дочери никогда не было интереса к учебе. Сейчас появился

На переменах в школе «А-класс» так же шумно, как в обычной. Крики, смех, топот в коридорах, гул. Учителя считают, что детей нельзя ограничивать в активности между уроками. Лучше бегать, чем «сидеть в смартфоне» всю перемену.

В 7-м классе школы учится 13-летняя Милана. Сейчас она хорошистка, а в прошлой школе бывали и тройки. Ее мама Светлана Ларионова сообщила NEWS.ru, что дочь в новой школе «ожила», а до этого была «как гадкий утенок». Дело в индивидуальном подходе и продуманной школьной программе.

В обычной школе у учителей есть задача рассказать. Никто не думает, освоил ученик материал или нет. Она приходила после уроков и говорила: я не понимаю ничего. Каша в голове была. Разрозненные знания, которые она не могла сложить в общую картину, — рассказывает Светлана.

Приходя с занятий в обычной школе, Милана не спешила садиться за уроки. Светлана сообщает — ее приходилось заставлять. К тому же девочка часто не могла разобраться в материале, и мама сидела с ней часами. Сейчас Милана занимается сама и охотно. Светлана признается, что уже забыла, когда помогала дочери в учебе.

Фото: ероника Филина-Коган/NEWS.ru

Современное школьное образование «ломает логику», уверена учитель начальных классов школы «А-класс» Елена Оленникова. Она заметила это по собственной дочери.

Я поняла, что проблемы с логикой у ребенка настолько серьезные, что я скоро на бытовом уровне перестану ее понимать. Она не может связать в своей голове элементарные понятия, — сообщила Елена.

Причина — знания даются не от простого к сложному, а вразброс. Например, ребенок еще не освоил натуральные числа, а ему уже «дают» дроби. В итоге он не освоит ни первое, ни второе. Проблема детей, которые обучаются в рамках ФГОС, — они не умеют дослушивать, считает педагог. Услышали только первую часть задания и тут же приступили к решению. Такая проблема, конечно, не обернется в дальнейшем ничем хорошим.

Духовное лучше материального

Маргарита Мошкина не скрывает: она категорически против концепции потребления, которая сегодня в тренде. Все стремятся заработать как можно больше, желательно — легким трудом. Мечта девочек — выйти замуж за богатого и стать блогером. Детей в школе «А-класс» приучают к другому — ставить для себя более высокие цели, думать не о материальном, а о духовном. Например, одна из учениц мечтает создать протезы ног, которые не отличаются от настоящих.

Ее заботит не количество шмоток, которое она купит, а что она даст этому миру, — отмечает Маргарита.

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

Материальные ценности навязаны России западной цивилизацией, уверена Мошкина. Это же можно сказать про современные информационные технологии. Они негативно влияют на общество, вынося на пьедестал ложные идеалы, которые всегда были чужды православному человеку.

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

Организатор школы не скрывает — идея о возрождении Советского Союза ей близка. Но добавляет — сделать это сейчас невозможно. Причина — люди измельчали. 30 лет капитализма внесли изменения в общественные идеалы. Люди думают только о себе и своем комфорте, а не об интересах государства. Маргарита Мошкина надеется — выпускники школы «А-класс» вырастут совершенно другими. Цель школы — научить ребенка читать, писать и думать.