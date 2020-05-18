Каждый четвёртый россиянин потолстел при удалённой работе

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Данные нарушителей карантина в Москве могли попасть в открытый доступ после публикации скриншотов самими оштрафованными. Об этом заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Обязанность контролирующих органов, как и других органов исполнительной власти города Москвы, <...> отправлять в информационную систему данные о начислении административного штрафа. Номер УИН указан в постановлении о назначении административного наказания....