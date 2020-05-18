Каждый четвёртый россиянин потолстел при удалённой работе

Исследовательский центр портала Superjob провёл опрос среди россиян, перешедших на удалённую работу. 24% из них заметили увеличение массы своего тела за период нового формата труда.
51% респондентов не заметили изменений, а 12% похудели,
Среди безработных увеличение веса отметили 20% россиян. 48% из них сохранили прежний вес, 14% смогли уменьшить его. В целом за период карантинных мер потолстели 17%.
Среди женщин об увеличении веса сообщили 21%, среди мужчин — 15%.
Как писал NEWS.ru, на карантине многие россияне мало двигаются и много едят. Это может привести к набору веса. Врачи бьют тревогу: по количеству людей с избыточной массой тела Россия скоро догонит и перегонит США. По данным Росстата, каждый третий россиянин имеет проблемы с лишним весом, 15% мужчин и 28,5% женщин страдают от ожирения. Этим сильно обеспокоены врачи-гинекологи, поскольку проблемы с килограммами могут помешать женщине выносить и родить здорового ребёнка. Кроме того, у тучных мам повышается риск смерти во время родов.
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