Казанского стрелка признали вменяемым

Устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева признали вменяемым. Экспертизу проводили специалисты психиатрической больницы № 6 Санкт-Петербурга. Отмечается, что он осознавал свои действия во время подготовки и непосредственной атаки на школу. По словам его адвоката Владимира Богдана, дело должно поступить в суд в декабре, передаёт «Коммерсант».

Мы ждём, когда дело будет отправлено в суд. Это должно произойти в декабре. Как только оно отправится в суд, у нас появится возможность реализовать свои процессуальные права, — сказал он.

В то же время, по словам юриста, Галявиев после признания себя вменяемым подписал отказ от ранее нанятых для него адвокатов и в дело вступил защитник по назначению. Богдан полагает, что это не было его добровольным решением. Он собирается обжаловать действия следствия в суде.

Летом стало известно, что обвиняемого в нападении на школу в Казани этапировали в Москву для прохождения экспертизы в центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, где, по данным представителей ОНК, его признали невменяемым в момент совершения преступления. Позже он был переведён в Санкт-Петербург для повторной психолого-психиатрической экспертизы.

В результате вооружённого нападения 19-летнего Галявиева 11 мая на гимназию № 175 в Казани погибли семеро школьников и двое педагогов, ещё 24 человека получили ранения. Сразу после задержания он кричал, что в него вселился Бог. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Галявиев ранее учился в этой гимназии.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в одном из ростовских вузов студента первого курса прямо во время лекции. Парень неудачно пошутил про массовые расстрелы в учебных заведениях, назвав казанского стрелка своим другом.