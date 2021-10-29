Студента в Ростове задержали на лекции за шутку о массовых расстрелах

Сотрудники ФСБ в одном из ростовских вузов задержали студента первого курса прямо во время лекции. Парень неудачно пошутил про массовые расстрелы в учебных заведениях, назвав казанского стрелка своим другом. Видео задержания появилось в Telegram-канале Baza.

На кадрах несколько людей в камуфляжной форме выводят растерянного подростка из аудитории. Предварительно проверяются все его вещи.

Поводом послужила запись студента в соцсетях о том, что Ильназ Галявиев, устроивший массовый расстрел в казанской школе, — его друг. В ФСБ сочли это угрозой для студентов и преподавателей вуза, где он учится.

Позднее парень рассказал, что он не планировал никакой атаки и объяснил всё неудачной шуткой. Он признал свою вину и пообещал больше так не делать. Издание сообщает, что несмотря на раскаяние, вуз отчислил его.

Ранее актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил NEWS.ru, что в массовых убийствах в российских школах виноваты «цифровые дебилы», личности которых формируются под влиянием как западных, так и современных российских сериалов, компьютерных игр и ряда театральных спектаклей. Он призвал власть срочно решить проблему расстрела детей в учебных заведениях. Единственным способом остановить шутинг артист считает формирование мировоззрения школьников на государственном уровне.